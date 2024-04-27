Сколько серий в сериале "Королева танца"?

Наш ответ:

Сериал «Королева танца» состоит из 8 серий, выходивших на телеканале «Домашний» в период с 22 по 23 апреля.



По сюжету Семнадцатилетняя Маша мечтает о танцах, стремясь покинуть деревню и воплотить свои амбиции на большой сцене. Однако после потери матери ее жизнь переворачивается с ног на голову: теперь опекунами становятся тетя Люба и ее муж, имеющие собственные планы на девушку. Перед самым совершеннолетием Маши тетя попадает в больницу, а ее "дядя" получает полный контроль над ее судьбой. В результате конфликта Машу обвиняют в преступлении, и ей приходится покинуть дом. Судьба приводит ее в танцевальный коллектив, где начинается совершенно новая глава ее жизни: захватывающие выступления, утомительные тренировки, новые друзья и враги, интриги и предательства. Она обращается за помощью к незнакомцам, пока ее близкие предают ее. Кажется, что жизнь разрушена, но в тот момент, когда все кажется безнадежным, появляется тот, кто вернет ей веру в себя, поможет восстановить карьеру и признается в любви.