Сколько серий в сериале "Король Талсы"?

Олег Скрынько 21 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Король Талсы» - увлекательная криминальная драма, продолжающая выходить на платформе Paramount+. В общей сложности в эфир вышли два сезона. Первый состоял из 9 эпизодов, тогда как второй включал в себя 10 серий. Таким образом, на сегодняшний день сериал состоит из 19 эпизодов.

«Король Талсы» рассказывает историю мафиози из Нью-Йорка, капо Дуайта «Генерала» Мэнфреди. После 25 лет тюремного заключения он выходит на свободу, но его босс без особых церемоний отправляет его в ссылку в Талсу, штат Оклахома, чтобы организовать там новую базу. Осознав, что его мафиозная семья вряд ли заботится о его благополучии, Дуайт начинает собирать «команду» из самых неожиданных персонажей, чтобы создать новую криминальную империю в месте, которое для него кажется совершенно чуждым, словно другой планетой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Король Талсы
Король Талсы драма, криминал
2022, США
9.0
