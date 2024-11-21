Сколько серий в сериале "Король Талсы"?

Наш ответ:

«Король Талсы» - увлекательная криминальная драма, продолжающая выходить на платформе Paramount+. В общей сложности в эфир вышли два сезона. Первый состоял из 9 эпизодов, тогда как второй включал в себя 10 серий. Таким образом, на сегодняшний день сериал состоит из 19 эпизодов.



«Король Талсы» рассказывает историю мафиози из Нью-Йорка, капо Дуайта «Генерала» Мэнфреди. После 25 лет тюремного заключения он выходит на свободу, но его босс без особых церемоний отправляет его в ссылку в Талсу, штат Оклахома, чтобы организовать там новую базу. Осознав, что его мафиозная семья вряд ли заботится о его благополучии, Дуайт начинает собирать «команду» из самых неожиданных персонажей, чтобы создать новую криминальную империю в месте, которое для него кажется совершенно чуждым, словно другой планетой.