Сколько серий в сериале "Кордон"?

Наш ответ:

«Кордон» - отечественный сериал канала ТВ-3, который вышел на экраны осенью 2024 года. В общей сложности первый сезон будет включать 32 эпизода. Финал сезона состоится на ТВ 19 декабря 2024 года. Будет ли шоу продлено на второй сезон пока неизвестно.



Бывший пограничник возвращается в родное село после тюремного срока, который он получил из-за ложного обвинения. Его жизнь полностью изменилась: жена ушла к лучшему другу, а возможность вернуться на службу исключена. Помогает только старый друг, который устраивает его механиком в мастерскую. Но даже это спокойное занятие не защищает от опасностей: рядом проходит граница, где промышляют контрабандисты с их незаконными схемами, оружием и попытками скрыться от преследования.