Сколько серий в сериале «Комитет»?

«Комитет» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 5 ноября 2024 года. Первый и на данный момент единственный сезон включает шестнадцать эпизодов. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».
В центре сюжета — три персонажа. Дмитрий Васильев является сыном генерала КГБ. Диме предстоит взяться за важную и опасную работу за рубежом, однако он, провинившись, вынужден отправиться в Ленинград. Там он занимается рутинной слежкой за иностранцами. Паша Иванов — демобилизовавшийся пограничник, который, ликвидировав банду грабителей, получает приглашение в ленинградский КГБ. Паша становится телохранителем влиятельнейших фигур в городе. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в Ленинград вслед за возлюбленной, которая получила работу на «Ленфильме». Володя берется за предотвращение диверсий и терактов.
