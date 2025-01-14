Меню
Сколько серий в сериале "Когда закончится февраль"?

Сколько серий в сериале "Когда закончится февраль"?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Когда закончится февраль» - российская мелодрама, которая вышла на экраны 21 февраля 2022 года. В общей сложности сериал состоит из шести эпизодов по 45-50 минут.

В жизни Ольги Рябининой всё было прекрасно: любящий муж Кирилл, тринадцатилетний сын Пётр и успешная карьера в рекламном агентстве, где её ценили и уважали. Однако однажды, задержавшись на работе, она возвращалась домой поздно вечером и стала жертвой нападения. Постепенно, преодолевая многочисленные трудности, Ольга вспоминает произошедшее в деталях. Столкнувшись с депрессией и потерей работы, она решает работать в кризисном центре, чтобы поддерживать женщин, оказавшихся в схожих ситуациях. Помогая другим, Ольга стремится восстановить свою жизнь, несмотря на постоянные напоминания о прошлом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Когда закончится февраль
Когда закончится февраль мелодрама
2022, Россия
0.0
