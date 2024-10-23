Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Княжна милосердия»?

Сколько серий в сериале «Княжна милосердия»?

Олег Скрынько 23 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Княжна милосердия» — российская многосерийная историческая мелодрама, премьера которой состоялась 18 октября 2024 в онлайн-кинотеатре «Смотрим». 21 октября шоу начало выходить на телеканале «Россия». Первый сезон состоит из шестнадцати эпизодов.

Действие разворачивается в 1878 году. Отправной точкой сюжета становится исчезновение князя Александра Раевского, который в качестве майора воюет на Балканском фронте в ходе Русско-турецкой войны. Княгиня Софья не верит, что ее супруг погиб. Она отправляется на его поиски, в ускоренном режиме обучившись медсестринскому делу. Пережив массу трудностей, Софья находит супруга, вызволяет его из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию. В то же время враги Раевского ставят ему в вину предательство отечества. Теперь Софье вновь нужно спасать мужа, которому грозит каторга. Для этого отважная девушка едет на Восток.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Княжна милосердия исторический, мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше