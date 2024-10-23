Сколько серий в сериале «Княжна милосердия»?

Наш ответ:

«Княжна милосердия» — российская многосерийная историческая мелодрама, премьера которой состоялась 18 октября 2024 в онлайн-кинотеатре «Смотрим». 21 октября шоу начало выходить на телеканале «Россия». Первый сезон состоит из шестнадцати эпизодов.



Действие разворачивается в 1878 году. Отправной точкой сюжета становится исчезновение князя Александра Раевского, который в качестве майора воюет на Балканском фронте в ходе Русско-турецкой войны. Княгиня Софья не верит, что ее супруг погиб. Она отправляется на его поиски, в ускоренном режиме обучившись медсестринскому делу. Пережив массу трудностей, Софья находит супруга, вызволяет его из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию. В то же время враги Раевского ставят ему в вину предательство отечества. Теперь Софье вновь нужно спасать мужа, которому грозит каторга. Для этого отважная девушка едет на Восток.