Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Клон»?

Сколько серий в сериале «Клон»?

Олег Скрынько 23 мая 2025 Дата обновления: 23 мая 2025
Наш ответ:

«Клон» — знаменитый бразильский сериал, который в начале 2000-х транслировался в России и снискал значительную популярность. Шоу стартовало в 2001 году, а завершилось в 2002 году. Эта сага не была поделена на сезоны. Общее количество серий — 250. Продолжительность каждого составляет в районе 43 минут. Ныне «Клон» доступен для просмотра во многих российских онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, Wink, «Кинопоиск», «Иви» и viju. Действие сериала охватывает не один десяток лет. Параллельно развиваются сюжетные линии многих персонажей, но основной является история любви мусульманки из Марокко по имени Жади и бразильца Лукаса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клон
Клон драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше