Сколько серий в сериале «Клон»?

«Клон» — знаменитый бразильский сериал, который в начале 2000-х транслировался в России и снискал значительную популярность. Шоу стартовало в 2001 году, а завершилось в 2002 году. Эта сага не была поделена на сезоны. Общее количество серий — 250. Продолжительность каждого составляет в районе 43 минут. Ныне «Клон» доступен для просмотра во многих российских онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, Wink, «Кинопоиск», «Иви» и viju. Действие сериала охватывает не один десяток лет. Параллельно развиваются сюжетные линии многих персонажей, но основной является история любви мусульманки из Марокко по имени Жади и бразильца Лукаса.
