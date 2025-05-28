Меню
Сколько серий в сериале "Киностудия"?

Олег Скрынько 28 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

«Киностудия» - комедийный сериал 2025 года, выпущенный стриминговой платформой AppleTV+. В первом сезоне шоу было выпущено десять эпизодов.

Напоминаем сюжет. Пока киноиндустрия из последних сил пытается оставаться живой и актуальной, Мэтт и его ключевая команда враждующих между собой руководителей сражаются с собственными страхами — одновременно укрощая нарциссичных артистов и угождая алчным корпоративным боссам в бесконечной гонке за великим кино. Их деловые костюмы скрывают постоянное чувство тревоги, а каждая вечеринка, визит на съёмочную площадку, кастинг, маркетинговое совещание или церемония награждения может обернуться либо ослепительным триумфом, либо катастрофой, способной разрушить карьеру. Для Мэтта, который живёт и дышит кино, эта работа — мечта всей жизни. Но она вполне может его погубить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Киностудия
Киностудия комедия
2025, США
0.0
