Сколько серий в сериале "Киностудия"?

«Киностудия» - комедийный сериал 2025 года, выпущенный стриминговой платформой AppleTV+. В первом сезоне шоу было выпущено десять эпизодов.



Напоминаем сюжет. Пока киноиндустрия из последних сил пытается оставаться живой и актуальной, Мэтт и его ключевая команда враждующих между собой руководителей сражаются с собственными страхами — одновременно укрощая нарциссичных артистов и угождая алчным корпоративным боссам в бесконечной гонке за великим кино. Их деловые костюмы скрывают постоянное чувство тревоги, а каждая вечеринка, визит на съёмочную площадку, кастинг, маркетинговое совещание или церемония награждения может обернуться либо ослепительным триумфом, либо катастрофой, способной разрушить карьеру. Для Мэтта, который живёт и дышит кино, эта работа — мечта всей жизни. Но она вполне может его погубить.