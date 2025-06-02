Сколько серий в сериале "Киллербот"?

Меню
Олег Скрынько 2 июня 2025 Дата обновления: 3 июня 2025
Наш ответ:

«Киллербот» - новый фантастический сериал, вышедший на AppleTV+. В рамках первого сезона запланирован выпуск 10 эпизодов. Будут ли продлевать шоу на второй сезон, еще неизвестно.

Рассказываем сюжет новинки. В отдалённом будущем андроиды-охранники стали незаменимыми помощниками в космических миссиях — они оберегают экипажи от любых опасностей. Но один из таких роботов внезапно выходит из-под контроля после взлома системы: у него пробуждается сознание и появляется свобода воли. Теперь, чтобы выжить, он должен скрывать свою новую сущность и при этом продолжать участвовать в смертельно опасных операциях. Сериал привлек зрителей необычным концептом и блистательной актерской игрой, а также удачными вкраплениями юмора, который разбавляет фантастическое повествование.

