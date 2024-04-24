Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Киберпапа»?

Сколько серий в сериале «Киберпапа»?

Олег Скрынько 24 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский комедийно-фантастический сериал «Киберпапа» состоит из одного сезона, в который вошли 17 эпизодов продолжительностью в районе 23 минут. Шоу стартовало 8 апреля 2024 года, тогда как заключительные серии вышла в эфир 17 апреля. Посмотреть «Киберпапу» в полном объеме можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER, Okko, а также на нескольких других платформах.

Главный герой «Киберпапы» — 50-летний мужчина по имени Игнат, который всю жизнь работает на заводе сварщиком. Однажды из-за случайного просчета его увольняют. После становится известно, что его супруга Марина спустила на ветер все их совместные сбережения, инвестировав в финансовую пирамиду. В этих обстоятельствах Саня, пасынок Игната, шутливо предлагает ему стать киберспортсменом и принять участие в турнире с крупным денежным призом. Игнат действительно берется за джойстик. Несмотря на то, что в компании подростков он выглядит как слон в посудной лавке, игрок из него получается отличный. В процессе Игнату становится интереснее разобраться в жизни юного поколения и наладить контакт с Саней, чем заполучить причитающийся за победу гонорар.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Киберпапа
Киберпапа комедия
2024, Россия
0.0
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
