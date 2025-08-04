Сколько серий в сериале "Кен-у и фея"?

Наш ответ:

«Кен-у и фея» - корейская дорама, ставшая одним из открытий 2025 года. Первый сезон завершился и включает в себя 12 эпизодов.



Напоминаем сюжет южнокорейвской новинки. Пак Сон А — старшеклассница, но по ночам она превращается в шаманку по имени Фея Чхон Джи. Работая с клиентами, она скрывает своё лицо, чтобы не раскрыть настоящую личность. Под именем Фея Чхон Джи она пользуется большой популярностью: люди обращаются к ней за предсказаниями, исцелением и советами. Однажды ночью к ней приходят парень Пэ Гён У и его мать. Сон А с первого взгляда влюбляется, но видит в его судьбе скорую смерть. На следующий день он появляется в её классе как новый ученик. С этого момента девушка решает во что бы то ни стало спасти его от гибели.