Сколько серий в сериале "Казанова"?

Наш ответ:

«Казанова» - один из самых популярных отечественных сериалов 2020 года, который включал в себя восемь эпизодов. Успех шоу оказался настолько велик, что продюсеры Первого канала решили продлить хит на второй сезон. В 2025 году на канале стартует второй сезон, однако точное количество серий, запланированных в продолжении, на данный момент неизвестно.



Москва, 1978 год, перед Олимпиадой. В столице орудует аферист, обманывающий состоятельных женщин. Жертвы описывают его одинаково: интеллигентный, обаятельный мужчина, мастерски втирающийся в доверие. После попытки самоубийства чиновницы за расследование берутся капитан Шмаков и лейтенант Полина Новгородцева. Казанова, как прозвали преступника, чувствует, что милиция идет по его следу. Но когда он решает провернуть очередную аферу, события принимают неожиданный поворот.