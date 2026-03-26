Сколько серий в сериале "Казанова: Возвращение"?

«Казанова: Возвращение» — авантюрный сериал, который является третьей частью сериала «Казанова».

В сериале «Казанова: Возвращение» 8 серий. Вот подробный график выхода эпизодов:

В третьем сезоне «Казановы» Игорь Апрельцев наконец возвращается с Северов — у него есть деньги и планы начать новую жизнь вместе с Полиной и дочерью. Но в аэропорту его обворовывает ловкая карманница Лера, и герой оказывается на мели. К его же удивлению, вместо отчаяния он чувствует прилив азарта, который давно считал утраченным. Вместе с Лерой Игорь отправляется в рискованное путешествие по Советскому Союзу, где каждая афера становится для них новой ролью, маской и испытанием на прочность. Смогут ли они удержаться вместе или криминальная гонка неизбежно приведёт к краху?