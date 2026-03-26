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Сколько серий в сериале "Казанова: Возвращение"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 марта 2026 Дата обновления ответа: 26 марта 2026

«Казанова: Возвращение» — авантюрный сериал, который является третьей частью сериала «Казанова».

Точное количество эпизодов

В сериале «Казанова: Возвращение» 8 серий. Вот подробный график выхода эпизодов:

  • Серия 1 — 9 марта 2026
  • Серия 2 — 10 марта 2026
  • Серия 3 — 11 марта 2026
  • Серия 4 — 12 марта 2026
  • Серия 5 — 16 марта 2026
  • Серия 6 — 17 марта 2026
  • Серия 7 — 18 марта 2026
  • Серия 8 — 19 марта 2026

О чем сериал:

В третьем сезоне «Казановы» Игорь Апрельцев наконец возвращается с Северов — у него есть деньги и планы начать новую жизнь вместе с Полиной и дочерью. Но в аэропорту его обворовывает ловкая карманница Лера, и герой оказывается на мели. К его же удивлению, вместо отчаяния он чувствует прилив азарта, который давно считал утраченным. Вместе с Лерой Игорь отправляется в рискованное путешествие по Советскому Союзу, где каждая афера становится для них новой ролью, маской и испытанием на прочность. Смогут ли они удержаться вместе или криминальная гонка неизбежно приведёт к краху?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Казанова
Казанова драма, детектив
2020, Россия
7.0
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