Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Казанова в бегах"?

Сколько серий в сериале "Казанова в бегах"?

Олег Скрынько 11 марта 2025 Дата обновления: 11 марта 2025
Наш ответ:

«Казанова в бегах» - второй сезон популярного отечественного сериала «Казанова». Как и первая часть, вторая будет состоять из восьми эпизодов. Трансляция продолжения идет на Первом канале прямо сейчас.

Делимся сюжетом телесериала. 1980 год. Обаятельный аферист Игорь Апрельцев по-прежнему в бегах и скрывается в Ленинграде у очередной влюблённой в него женщины по фамилии Тихомирова. Но однажды он замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не упуская шанс, мошенник собирает вещи и уходит, решив начать всё с чистого листа. Для этого ему срочно нужен новый паспорт и безупречная биография. Тем временем капитан Шмаков не согласен с решением начальства свернуть поиски преступника. Он убеждает Бескрылова отправить его в Ленинград, где спустя два года после исчезновения Апрельцева поступило заявление о пропаже мужчины с похожей внешностью. А тем временем, уже в Ташкенте, ловкий аферист выбирает новую жертву – сотрудницу паспортного стола Долгову.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Казанова
Казанова драма, детектив
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше