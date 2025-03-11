Сколько серий в сериале "Казанова в бегах"?

Наш ответ:

«Казанова в бегах» - второй сезон популярного отечественного сериала «Казанова». Как и первая часть, вторая будет состоять из восьми эпизодов. Трансляция продолжения идет на Первом канале прямо сейчас.



Делимся сюжетом телесериала. 1980 год. Обаятельный аферист Игорь Апрельцев по-прежнему в бегах и скрывается в Ленинграде у очередной влюблённой в него женщины по фамилии Тихомирова. Но однажды он замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не упуская шанс, мошенник собирает вещи и уходит, решив начать всё с чистого листа. Для этого ему срочно нужен новый паспорт и безупречная биография. Тем временем капитан Шмаков не согласен с решением начальства свернуть поиски преступника. Он убеждает Бескрылова отправить его в Ленинград, где спустя два года после исчезновения Апрельцева поступило заявление о пропаже мужчины с похожей внешностью. А тем временем, уже в Ташкенте, ловкий аферист выбирает новую жертву – сотрудницу паспортного стола Долгову.