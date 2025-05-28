Сколько серий в сериале «Казачок»?

Наш ответ:

«Казачок» — российский комедийно-приключенческий сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Первый сезон, премьера которого состоялась 31 марта 2024 года, включает восемь эпизодов. Второй, вышедший в мае 2025 года, насчитывает тринадцать эпизодов. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION.



По сюжету школьник Степа в качестве наказания со стороны своих родителей отправляется на летние каникулы к бабушке в деревню. Вдали от города главному герою приходится отказаться от современных технологий. Однажды, сбегая от местных хулиганов, Степа прячется в колодец, но падает на дно. Выбравшись наружу, он обнаруживает, что оказался в казачьей станице, где некогда жили его предки.