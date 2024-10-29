Меню
Сколько серий в сериале «Карьеристки»?

29 октября 2024
Наш ответ:

«Карьеристки» — российский комедийный сериал, созданный известным телесценаристом и режиссером Ильей Куликовым. Ранее он запустил такие проекты, как «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама». Премьера «Карьеристок» состоялась 18 октября 2024 года на телеканале «Пятница!». Вместе с тем шоу доступно в таких онлайн-кинотеатрах, как PREMIER, «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ», «Большое ТВ» и «Смотрешка». Сезон состоит из семнадцати эпизодов.

Сериал повествует о трех девушках, которые работают в офисах, расположенных в Москва-Сити. Однажды они клюют на обещания инфоцыгана и решают пройти программу личностного роста. Задача состоит в том, чтобы в течение одного месяца завоевать продвижение по карьерной лестнице. Если же героиням это не удастся, они, согласно правилам, должны уволиться.

