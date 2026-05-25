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Сколько серий в сериале "Извозчик"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 мая 2026 Дата обновления ответа: 25 мая 2026

«Извозчик» — криминальный боевик, вышедший на телеканале «НТВ» в 2026 году.

Точное количество эпизодов

В сериале «Извозчик» 16 эпизодов, вышедших в рамках первого сезона. Премьера первых эпизодов криминального телехита состоялась на «НТВ» 11 мая 2026 года.

О чем сериал:

Псков. Юрий Алданов – ветеран уголовного розыска с 15-летним стажем. Расследуя заказное убийство, он выходит на банду рейдеров, которую прикрывает замначальника СОБРа Ильин с влиятельными связями. Собрав улики, Алданов готовится нанести удар, но его самого подставляют: в машине находят наркотики, и оперативник отправляется в тюрьму. Ради его УДО жена продаёт квартиру, несмотря на кризис в семье. Выйдя на свободу, Юрий вместе с Анной, бывшей женой бизнесмена, открывает транспортную компанию «Извозчик». Параллельно он тайно продолжает расследование того самого заказного убийства, пытаясь найти правду и того, кто его подставил.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Извозчик
Извозчик боевик, криминал
2026, Россия
0.0
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