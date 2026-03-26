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Сколько серий в сериале "История любви"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 марта 2026 Дата обновления ответа: 26 марта 2026

«История любви» — американская мелодрама, основанная на реальных событиях.

Точное количество эпизодов

В сериале «История любви» 9 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их выхода:

  • Пилот — 12 февраля 2026
  • Вдова Америки — 12 февраля 2026
  • Я люблю тебя — 12 февраля 2026
  • Батарейный парк — 19 февраля 2026
  • Свадьба — 26 февраля 2026
  • Одержимость — 5 марта 2026
  • Стратегия выхода — 12 марта 2026
  • Поиск и спасение — 19 марта 2026
  • Поиск и спасение — 26 марта 2026

О чем это:

Нью-Йорк, 1992 год. Джон Кеннеди-младший — наследник легендарной фамилии, красавец, которого пресса называет главным женихом Америки. Кэролин Бессетт — дерзкая и талантливая журналистка, привыкшая держаться в тени, но волей судьбы оказавшаяся в центре всеобщего внимания. Их случайная встреча перерастает в роман, который тут же окрестят самым громким десятилетия. Однако за глянцевыми обложками скрывается совсем другая история — попытка двух людей построить обычную семейную жизнь под неусыпным контролем папарацци. Зритель пройдёт с героями весь путь: от тайной свадьбы до изнурительной борьбы с жёлтой прессой, от взаимного притяжения до бытовых ссор и отчаянного желания сохранить любовь, когда личное пространство давно превратилось в общественное достояние.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

История любви
История любви драма, мелодрама
2026, США
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