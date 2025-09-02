Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Ирландская кровь»?

Сколько серий в сериале «Ирландская кровь»?

Олег Скрынько 2 сентября 2025 Дата обновления: 2 сентября 2025
Наш ответ:

«Ирландская кровь» — драматический мини-сериал совместного производства Ирландии, Канады и США. Премьера состоялась 11 августа 2025 на платформе Acorn TV. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Amediateka.

Сколько серий включает «Ирландская кровь»?

Первый и единственный сезон насчитывает шесть эпизодов. Продолжительность каждого составляет около 40 минут.

О чем сериал

Главной героиней выступает адвокат Фиона Шарп, специализирующаяся на бракоразводных процессах. Однажды она получает устрашающее известие от своего отца Деклана, с которым долгое время не общалась. Фиона летит в Ирландию, где ей приходится столкнуться с темным семейным прошлым и узнать, что мать лгала ей насчет отца.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ирландская кровь
Ирландская кровь драма, криминал, детектив
2025, Великобритания
0.0
