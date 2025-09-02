Сколько серий в сериале «Ирландская кровь»?

«Ирландская кровь» — драматический мини-сериал совместного производства Ирландии, Канады и США. Премьера состоялась 11 августа 2025 на платформе Acorn TV. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Amediateka.
Первый и единственный сезон насчитывает шесть эпизодов. Продолжительность каждого составляет около 40 минут.
Главной героиней выступает адвокат Фиона Шарп, специализирующаяся на бракоразводных процессах. Однажды она получает устрашающее известие от своего отца Деклана, с которым долгое время не общалась. Фиона летит в Ирландию, где ей приходится столкнуться с темным семейным прошлым и узнать, что мать лгала ей насчет отца.
