Сколько серий в сериале "Инспектор Гаврилов"?

«Инспектор Гаврилов» - отечественная комедия, вышедшая на Start в 2023 году. С тех пор на стриминговой платформе были показаны 2 сезона, каждый из которых включает 17 эпизодов. В общей сложности сериал включает 34 эпизода.



Напомним сюжет комедии. Рецидивист Саша Медный мечтает о новой жизни и решается на последнее ограбление, но план срывается. Спасаясь бегством, он садится в поезд до Владивостока и, воспользовавшись случаем, выдает себя за майора Гаврилова, забрав его документы и форму. Так бывший преступник неожиданно оказывается в роли начальника полиции небольшого городка Усть-Шахтинск. Применяя свои методы, он начинает наводить порядок по-своему, кардинально меняя устоявшуюся жизнь российской глубинки.