Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Инспектор Гаврилов"?

Сколько серий в сериале "Инспектор Гаврилов"?

Олег Скрынько 27 марта 2025 Дата обновления: 27 марта 2025
Наш ответ:

«Инспектор Гаврилов» - отечественная комедия, вышедшая на Start в 2023 году. С тех пор на стриминговой платформе были показаны 2 сезона, каждый из которых включает 17 эпизодов. В общей сложности сериал включает 34 эпизода.

Напомним сюжет комедии. Рецидивист Саша Медный мечтает о новой жизни и решается на последнее ограбление, но план срывается. Спасаясь бегством, он садится в поезд до Владивостока и, воспользовавшись случаем, выдает себя за майора Гаврилова, забрав его документы и форму. Так бывший преступник неожиданно оказывается в роли начальника полиции небольшого городка Усть-Шахтинск. Применяя свои методы, он начинает наводить порядок по-своему, кардинально меняя устоявшуюся жизнь российской глубинки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Инспектор Гаврилов
Инспектор Гаврилов комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше