Сколько серий в сериале "Игра с огнем"?

«Игра с огнем» - отечественный сериал 2021 года, который выдержан в драматическом жанре. Он состоит из одного сезона, включающего в себя двенадцать эпизодов.



СССР, 1979 год. История обычного советского рабочего Михаила, который ради спасения своего смертельно больного сына решается на отчаянный шаг. Узнав о страшном диагнозе ребенка, Михаил понимает, что его единственный шанс — отправить мальчика за границу к американскому врачу, готовому провести сложную операцию. Однако на это нужны огромные деньги, которых у героя нет. Работая на швейной фабрике, он придумывает рискованную схему: продавать остатки ткани с производства. Михаилу удается заработать первые крупные суммы, но его подпольный бизнес привлекает внимание бандитов, решивших нажиться на его отчаянии. Теперь борьба за жизнь сына становится еще опаснее.