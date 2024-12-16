Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Игра с огнем"?

Сколько серий в сериале "Игра с огнем"?

Олег Скрынько 16 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Игра с огнем» - отечественный сериал 2021 года, который выдержан в драматическом жанре. Он состоит из одного сезона, включающего в себя двенадцать эпизодов.

СССР, 1979 год. История обычного советского рабочего Михаила, который ради спасения своего смертельно больного сына решается на отчаянный шаг. Узнав о страшном диагнозе ребенка, Михаил понимает, что его единственный шанс — отправить мальчика за границу к американскому врачу, готовому провести сложную операцию. Однако на это нужны огромные деньги, которых у героя нет. Работая на швейной фабрике, он придумывает рискованную схему: продавать остатки ткани с производства. Михаилу удается заработать первые крупные суммы, но его подпольный бизнес привлекает внимание бандитов, решивших нажиться на его отчаянии. Теперь борьба за жизнь сына становится еще опаснее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра с огнем
Игра с огнем драма
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше