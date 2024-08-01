Меню
Сколько серий в сериале "Художник"?

Олег Скрынько 1 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Художник" — это детективный сериал, дебютировавший на стриминговой платформе Premier в 2022 году. Первый сезон состоит из 16 серий. Информация о дате выхода второго сезона пока отсутствует.

Сюжет переносит нас в март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается на фронте, а союзники готовятся открыть второй фронт, приближая конец фашистской Германии. Однако радость предстоящей победы омрачает череда жестоких и дерзких убийств. Преступников никто не видел вблизи, и по редким свидетельствам очевидцев, состав банды постоянно меняется. На местах преступлений они оставляют портреты своих жертв, за что получили название "Мёртвая голова", а их лидера прозвали Художником. За расследование берутся опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Однако с каждой новой уликой становится очевидно, что убийства и ограбления — это лишь прикрытие, а истинные цели Художника остаются загадкой. Когда к расследованию присоединяется старый друг Сазонова, сотрудник НКВД Рудаков, все участники оказываются под подозрением...

