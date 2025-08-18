Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Хрустальный»?

Сколько серий в сериале «Хрустальный»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 18 августа 2025

«Хрустальный» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, триллер, драма и криминал. Премьера состоялась 20 апреля 2021 года в онлайн-кинотеатре KION.

Сколько серий включает «Хрустальный»?

Проект состоит из одного сезона, который насчитывает 10 серий. Продолжительность каждой — 50 минут.

О чем сериал

Главным героем выступает следователь Сергей Смирнов, который имеет репутацию лучшего охотника на убийц в Москве. Однажды по поручению губернатора он отправляется в родной город Хрустальный, чтобы расследовать серию похищений и убийств мальчиков. Сергей много лет не был в родных краях. В прошлом он сбежал оттуда, чтобы скрыться от тяжелых детских переживаний.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хрустальный
Хрустальный драма, детектив
2021, Россия
8.0
