Сколько серий в сериале «Хозяин»?

«Хозяин» — российский сериал, в котором сочетаются драма и триллер. Шоу стартовало в марте 2023 года. На данный момент проект включает два сезона. Оба насчитывают по десять эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 50 минут. «Хозяин» является продуктом телеканала НТВ. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», «Смотрешка», а также на сайте НТВ.



В центре сюжета — экс-боксер Егор Таранцев, который возвращается в родной прибрежный город, чтобы проститься с покойной матерью. Два десятка лет назад он уехал, чтобы построить спортивную карьеру. Дела на ринге складывались отлично. Дошло даже до боя в Лас-Вегасе за престижный титул, но однажды врачи сообщили Егору, что ему придется повесить перчатки на гвоздь, в противном случае ему грозит смерть. Егор не собирался задерживаться в родных краях, но обстоятельства вынудили его остаться. Герой сталкивается с бандой дальнобойщиков, а затем начинает бороться с захватившей городок преступностью.