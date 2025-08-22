Меню
Сколько серий в сериале "Хороший парень"?

Сколько серий в сериале "Хороший парень"?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Хороший парень» — дорама 2025 года, мгновенно полюбившаяся ценителям южнокорейского телевидения.

Синопсис гласит:

Пак Сок-чхоль, выросший в мафиозной семье, устал от жизни, связанной с преступным кланом, и решил вырваться из криминального круга. Чтобы навсегда освободиться от прошлого и обрести возможность быть рядом с любимой девушкой, ему нужно выполнить последнее поручение. Но заветная свобода стоит слишком дорого — он обязан устранить главаря вражеской группировки.

Сколько серий в сериале «Хороший парень»

В первом сезоне дорамы «Хороший парень» планируется выпуск 14 эпизодов. Премьера первой серии состоялась 18 июля 2025 года, тогда как последняя появится на ТВ 29 августа 2025 года. Станут ли продлевать драматическое шоу из Южной Кореи на второй сезон, на данный момент неизвестно.

Кто снялся в дораме

В южнокорейском хите сыграли локальные звезды, включая:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Dong-Wook Lee
Пак Хун
Пак Хун
Park Hoon

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хороший парень
Хороший парень драма, комедия, мелодрама
2025, Южная Корея
0.0
