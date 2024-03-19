Сколько серий в сериале «Хорошие руки»?

Наш ответ:

Российская криминальная драма «Хорошие руки» состоит из одного сезона, в который вошли двенадцать эпизодов. Продолжительность каждой серии составляет 50 минут. Хронометраж всего шоу — 600 минут или 10 часов. Премьера состоялась в 2014 году.



Сериал повествует о главвраче роддома Ольге Савельевой, которая имеет отличную репутацию. Также она является главной Центра «Счастливая мама», который работает с беременными женщинами из неблагополучных семей. Первостепенная цель учреждения состоит в том, чтобы убеждать таких рожениц не отказываться от своих детей. Если же младенцы все же оказываются без родителей, Ольга помогает отдать их в «хорошие руки». За это она получает денежное вознаграждение, но сама женщина уверена, что не зарабатывает, а творит добро.



У Ольги есть 18-летний сын Никита и работающий в прокуратуре муж Геннадий, с которым она в разводе. Отмечая поступление в заграничный университет, Никита организовывает вечеринку на даче. Там парень оказывается убит. Расследуя это дело, Мухин выясняет, что преступление связано с делами Ольги.