Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Хорошие руки»?

Сколько серий в сериале «Хорошие руки»?

Олег Скрынько 19 марта 2024 Дата обновления: 19 марта 2024
Наш ответ:

Российская криминальная драма «Хорошие руки» состоит из одного сезона, в который вошли двенадцать эпизодов. Продолжительность каждой серии составляет 50 минут. Хронометраж всего шоу — 600 минут или 10 часов. Премьера состоялась в 2014 году.

Сериал повествует о главвраче роддома Ольге Савельевой, которая имеет отличную репутацию. Также она является главной Центра «Счастливая мама», который работает с беременными женщинами из неблагополучных семей. Первостепенная цель учреждения состоит в том, чтобы убеждать таких рожениц не отказываться от своих детей. Если же младенцы все же оказываются без родителей, Ольга помогает отдать их в «хорошие руки». За это она получает денежное вознаграждение, но сама женщина уверена, что не зарабатывает, а творит добро.

У Ольги есть 18-летний сын Никита и работающий в прокуратуре муж Геннадий, с которым она в разводе. Отмечая поступление в заграничный университет, Никита организовывает вечеринку на даче. Там парень оказывается убит. Расследуя это дело, Мухин выясняет, что преступление связано с делами Ольги.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше