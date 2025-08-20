Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Хирург"?

Сколько серий в сериале "Хирург"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 августа 2025 Дата обновления ответа: 20 августа 2025

«Хирург» — криминальная драма, которая стартовала на отечественных стримингах в летом 2025 года.

Синопсис гласит:

За стенами элитной клиники скрывается тёмный бизнес — подпольные пересадки органов, в который вовлекаются самые разные люди. Хирург ради науки переступает через мораль, аспирантка случайно оказывается втянутой в опасные события, а журналистка, нуждающаяся в операции, готова на всё ради шанса выжить. Каждый из них сталкивается с выбором: стать частью жестокого мира или оказаться его жертвой.

Сколько серий в сериале «Хирург»

На данный момент известно, что первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Он начал выходить 31 июля 2025 и завершится 28 августа 2025. Станут ли продевать сериал на второй сезон, неизвестно.

Кто создал сериал

«Хирург» — совместный проект онлайн-кинотеатров «Иви» и START, созданный при поддержке НТВ кинокомпанией Team Films Теймура Джафарова, который сам по первому образованию реаниматолог, поэтому тема для него особенно близка. Режиссёром выступил Илья Ермолов, ранее снявший мистическую драму «13-я клиническая. Начало», а главную роль вновь исполнил Сергей Гилёв.. Соавтором сценария стал Стас Иванов, известный криминальными сериалами, а саундтрек написала группа «3333».

Хирург
Хирург драма, триллер
2025, Россия
6.0
