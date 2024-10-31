Сколько серий в сериале «Гусар»?

Наш ответ:

«Гусар» — комедийный сериал, производством которого занимается телеканал ТНТ. Также шоу доступно в ряде онлайн-кинотеатров, включая Okko и PREMIER. На данный момент проект включает два сезона — второй стартовал 28 октября 2024 года. Дебютный сезон, вышедший в 20202 году, состоит из восемнадцати эпизодов. Второй сезон будет насчитывать шестнадцать серий. Таким образом, в общей сложности «Гусар» будет включать 34 эпизода.



Сериал повествует о том, как в результате научного эксперимента в современность из 1812 года переносится гусар Григорий Савельевич Рыльский. Он находит пристанище в семье молодого научного сотрудника Мити, чей брак пребывает на грани краха. Рыльский вынужден оставаться в XXI веке до тех пор, пока не будет починена машина времени.