Сколько серий в сериале «Гудбай»?

Наш ответ:

«Гудбай» — комединый сериал телеканала ТНТ, премьера которого состоялась 28 октября 2024 года. Проект состоит из одного сезона, включающего восемь эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 24 минут. Смотреть шоу можно не только на ТНТ, но и в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и PREMIER. Заключительные две серии вышли 31 октября.



Главным героем сериала выступает нынешний президент США Джо Байден. Он инкогнито отправляется в Россию, чтобы понять русскую душу. Однако уже в первый день он теряет свои документы. Познакомившись с местным патриотом, Байден поселяется в обычной хрущевке и становится учителем английского языка в школе, чтобы заработать на билет домой. В то же время ЦРУ возвращает в США пенсионера Иваныча, который внешне очень похож на Байдена.