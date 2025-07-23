Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Гравити Фолз"?

Олег Скрынько 23 июля 2025 Дата обновления: 23 июля 2025
Наш ответ:

«Гравити Фолз» - американский мультсериал, состоящий из 2 сезонов, включающих в себя 40 эпизодов.

Напоминаем сюжет популярного шоу. 12-летние близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс проводят лето в тихом городке Гравити Фолз у двоюродного деда Стэна, владельца Хижины Чудес — странного музея с фальшивыми экспонатами. Однако вскоре дети узнают, что за туристическим аттракционом скрываются настоящие тайны, представляющие огромную опасность. Диппер находит загадочный дневник, рассказывающий о паранормальных явлениях и жителях лесов, населяющих округу. Вместе с сестрой он решает раскрыть тайны дневника, столкнувшись с мистикой, опасностями и невероятными приключениями. В этом ему помога.т непоседливая сестра Мэйбл и местные жители.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гравити Фолз
Гравити Фолз приключения, детектив, мистика
2012, США
9.0
