Сколько серий в сериале "Гравити Фолз"?

«Гравити Фолз» - американский мультсериал, состоящий из 2 сезонов, включающих в себя 40 эпизодов.
Напоминаем сюжет популярного шоу. 12-летние близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс проводят лето в тихом городке Гравити Фолз у двоюродного деда Стэна, владельца Хижины Чудес — странного музея с фальшивыми экспонатами. Однако вскоре дети узнают, что за туристическим аттракционом скрываются настоящие тайны, представляющие огромную опасность. Диппер находит загадочный дневник, рассказывающий о паранормальных явлениях и жителях лесов, населяющих округу. Вместе с сестрой он решает раскрыть тайны дневника, столкнувшись с мистикой, опасностями и невероятными приключениями. В этом ему помога.т непоседливая сестра Мэйбл и местные жители.
