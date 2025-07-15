Сколько серий в сериале "Граница: Таежный роман"?

Наш ответ:

«Граница: Таежный роман» - российская мелодрама, вышедшая на экраны в 2000 году. В общей сложности были выпущены восемь эпизодов.



Напоминаем сюжет народного хита. Сериал переносит нас в 1970-е годы на Дальний Восток, в приграничный гарнизон, затерянный среди тайги. Здесь, у самой китайской границы, пересекаются судьбы офицерских жён, каждая из которых оказалась в этом суровом краю не по своей воле. Три совершенно разные, но преданные друг другу женщины поддерживают одна другую в этом мужском мире, где за внешней строгостью скрываются страсти, а за военной дисциплиной — человеческие драмы. Марина Голощекина — душевная и отзывчивая, Галя Жгут — рассудительная и сильная, Альбина Ворон — яркая, но уязвимая. Их дружба проходит испытание, когда Марина, казалось бы, обречённая на несчастливый брак с жестоким мужем, вдруг встречает настоящую любовь. Но как признаться в этом подругам? И главное — как сказать мужу, чей характер известен всей заставе?

