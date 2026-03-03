Сколько серий в сериале "Госзащита"?

«Госзащита» – комедийный сериал, выпущенный каналом ТНТ.

В сериале «Госзащита» 16 серий, вышедших в рамках первого сезона в 2026 году. Публикуем подробный график их выхода:

Бывшие компаньоны по бизнесу, Роман Соколов и его партнёр, вляпались в жуткую историю с крупным мошенничеством. Роман не стал тянуть кота за хвост и первым пошёл на сделку со следствием, благодаря чему получил уникальный шанс обнулить свою жизнь. Теперь он вместе с дочерью Алисой отправляется в Благовещенск под чужими именами (теперь они Хомяковы) — спасибо программе защиты свидетелей. Курируют их новое существование майор Светлана и капитан Гриша из ведомства. Роману приходится вживаться в роль образцового мужа и отца, осваивать фальшивый быт и параллельно пытаться наладить контакт с дочерью, которая совсем не в восторге от такого крутого поворота в их жизни. Каждый новый день в шкуре «Хомякова» подкидывает ему всё более дикие и опасные задачки, где, чтобы выкрутиться, нужно быть не только хитрым, но и уметь посмеяться над собой, даже когда ситуация — полный абсурд.