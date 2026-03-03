Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Госзащита"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 марта 2026 Дата обновления ответа: 3 марта 2026

«Госзащита» – комедийный сериал, выпущенный каналом ТНТ.

Точное количество серий

В сериале «Госзащита» 16 серий, вышедших в рамках первого сезона в 2026 году. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 9 февраля 2026
  • Серия 2 — 9 февраля 2026
  • Серия 3 — 10 февраля 2026
  • Серия 4 — 10 февраля 2026
  • Серия 5 — 11 февраля 2026
  • Серия 6 — 11 февраля 2026
  • Серия 7 — 12 февраля 2026
  • Серия 8 — 12 февраля 2026
  • Серия 9 — 16 февраля 2026
  • Серия 10 — 16 февраля 2026
  • Серия 11 — 17 февраля 2026
  • Серия 12 — 17 февраля 2026
  • Серия 13 — 18 февраля 2026
  • Серия 14 — 18 февраля 2026
  • Серия 15 — 19 февраля 2026
  • Серия 16 — 19 февраля 2026

О чем сериал:

Бывшие компаньоны по бизнесу, Роман Соколов и его партнёр, вляпались в жуткую историю с крупным мошенничеством. Роман не стал тянуть кота за хвост и первым пошёл на сделку со следствием, благодаря чему получил уникальный шанс обнулить свою жизнь. Теперь он вместе с дочерью Алисой отправляется в Благовещенск под чужими именами (теперь они Хомяковы) — спасибо программе защиты свидетелей. Курируют их новое существование майор Светлана и капитан Гриша из ведомства. Роману приходится вживаться в роль образцового мужа и отца, осваивать фальшивый быт и параллельно пытаться наладить контакт с дочерью, которая совсем не в восторге от такого крутого поворота в их жизни. Каждый новый день в шкуре «Хомякова» подкидывает ему всё более дикие и опасные задачки, где, чтобы выкрутиться, нужно быть не только хитрым, но и уметь посмеяться над собой, даже когда ситуация — полный абсурд.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Госзащита
Госзащита комедия, ситком
2026, Россия
0.0
