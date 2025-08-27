Сколько серий в сериале «Государь»?

«Государь» — российский исторический сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре Okko.
Первый и единственный сезон насчитывает восемь серий продолжительностью в районе 60 минут.
Главный герой — царь Петр I, который решает превратить Россию в мощное современное государство, с которым будут считаться сильнейшие европейские державы. С необычайным усердием монарх берется претворять в жизнь реформы, полагаясь на свою железную волю, жизненную энергию и трудолюбие. Петр развивает науку, производство товаров, торговлю и флот, а также борется с невежеством.
