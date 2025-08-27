Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Государь»?

Сколько серий в сериале «Государь»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 августа 2025 Дата обновления ответа: 27 августа 2025

«Государь» — российский исторический сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре Okko.

Сколько эпизодов включает сериал?

Первый и единственный сезон насчитывает восемь серий продолжительностью в районе 60 минут.

О чем сериал

Главный герой — царь Петр I, который решает превратить Россию в мощное современное государство, с которым будут считаться сильнейшие европейские державы. С необычайным усердием монарх берется претворять в жизнь реформы, полагаясь на свою железную волю, жизненную энергию и трудолюбие. Петр развивает науку, производство товаров, торговлю и флот, а также борется с невежеством.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Государь
Государь исторический, драма
2025, Россия
5.0
