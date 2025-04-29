Сколько серий в сериале "Город тайн"?

Наш ответ:

«Город тайн» - криминальный сериал, который вышел на экраны 21 апреля 2025 года. В первом сезоне новинки содержится 16 серий.



Напомним сюжет. Следователь Следственного комитета Алексей Платов с детства лишён способности чувствовать эмоции — результат тяжёлой травмы головы. Он вырос холодным, рациональным и замкнутым, что в его профессии может показаться преимуществом. Однако полное отсутствие чувств мешает ему выстраивать отношения с коллегами и находить общий язык с начальством. Однажды Платов приезжает к местному бизнесмену Эллеру, чтобы получить компрометирующие материалы на влиятельных личностей и даже сотрудников СК. Но вместо этого находит предпринимателя убитым. На место преступления прибывает лейтенант полиции Полина Лаврова, и с этого момента она вместе с невозмутимым Платовым начинает опасную борьбу с системой, погрязшей в коррупции.