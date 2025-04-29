Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Город тайн"?

Сколько серий в сериале "Город тайн"?

Олег Скрынько 29 апреля 2025 Дата обновления: 29 апреля 2025
Наш ответ:

«Город тайн» - криминальный сериал, который вышел на экраны 21 апреля 2025 года. В первом сезоне новинки содержится 16 серий.

Напомним сюжет. Следователь Следственного комитета Алексей Платов с детства лишён способности чувствовать эмоции — результат тяжёлой травмы головы. Он вырос холодным, рациональным и замкнутым, что в его профессии может показаться преимуществом. Однако полное отсутствие чувств мешает ему выстраивать отношения с коллегами и находить общий язык с начальством. Однажды Платов приезжает к местному бизнесмену Эллеру, чтобы получить компрометирующие материалы на влиятельных личностей и даже сотрудников СК. Но вместо этого находит предпринимателя убитым. На место преступления прибывает лейтенант полиции Полина Лаврова, и с этого момента она вместе с невозмутимым Платовым начинает опасную борьбу с системой, погрязшей в коррупции.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Город тайн
Город тайн драма, детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше