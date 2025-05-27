Сколько серий в сериале «Горький 53»?

Наш ответ:

«Горький 53» — российский детективно-криминальный сериал, вышедший в 2024 году в онлайн-кинотеатре «Иви». Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 45 минут. Ныне сериал доступен на сервисах «Кинопоиск», KION и «Смотрешка».



Действие разворачивается в 1953 году, когда в связи с масштабной амнистией в Советском Союзе накалилась криминальная обстановка. По сюжету в родной город Горький возвращается бывший командир разведвзвода Иван Астафьев, отсидевший в тюрьме. На Астафьева вскоре нападают бандиты, но на помощь приходит его друг капитан Шведов. После Шведов помогает Астафьеву получить место в спортивном обществе «Динамо», где ему предстоит обучать милиционеров рукопашному бою. В дальнейшем Астафьев оказывается вовлечен в омут жестоких преступлений.