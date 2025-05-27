Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Горький 53»?

Сколько серий в сериале «Горький 53»?

Олег Скрынько 27 мая 2025 Дата обновления: 27 мая 2025
Наш ответ:

«Горький 53» — российский детективно-криминальный сериал, вышедший в 2024 году в онлайн-кинотеатре «Иви». Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 45 минут. Ныне сериал доступен на сервисах «Кинопоиск», KION и «Смотрешка».

Действие разворачивается в 1953 году, когда в связи с масштабной амнистией в Советском Союзе накалилась криминальная обстановка. По сюжету в родной город Горький возвращается бывший командир разведвзвода Иван Астафьев, отсидевший в тюрьме. На Астафьева вскоре нападают бандиты, но на помощь приходит его друг капитан Шведов. После Шведов помогает Астафьеву получить место в спортивном обществе «Динамо», где ему предстоит обучать милиционеров рукопашному бою. В дальнейшем Астафьев оказывается вовлечен в омут жестоких преступлений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Горький 53
Горький 53 криминал
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше