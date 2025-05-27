Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Гипнозис»?

Сколько серий в сериале «Гипнозис»?

Олег Скрынько 27 мая 2025 Дата обновления: 27 мая 2025
Наш ответ:

«Гипнозис» — российский супергеройский сериал, который стартовал на стрим-сервисе Okko 3 апреля 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — 48 минут. Заключительная серия стала доступна 22 мая.

В центре сюжета — трое друзей, каждый из которых обладает сверхъестественными способностями. Благодаря этим талантам главные герои сделали блестящую карьеру. Так, умеющий читать мысли Белозеров стал необычайно востребованным частным детективом, видящий будущее Орехов — выдающимся адвокатом, а священник Григорий, прозревающий прошлое людей, добился необычайного признания среди своих прихожан. Однако однажды в жизнь троицы вмешивается некто, стремящийся отомстить за то, что они сделали много лет назад.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гипнозис
Гипнозис мистика, триллер
2025, Россия
0.0
