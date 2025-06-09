Меню
Сколько серий в сериале "Герои старшей школы"?

Олег Скрынько 9 июня 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

«Герои старшей школы» - южнокорейский сериал, стартовавший в мае 2025 года. В общей сложности запланирован выпуск восьми эпизодов.

Напоминаем вам сюжет нашумевшей азиатской новинки. Школьная экшн-драма о примерном ученике, который раньше полностью сосредотачивался на учёбе, но оказался втянут в круговорот домашнего насилия и школьной травли. Эти события заставляют его принять судьбоносное решение, изменившее всю его жизнь. Сериал «Герои старшей школы» рассказывает о группе, которую создают главные герои, чтобы защищать жертв травли и противостоять насилию в учебном заведении, став на сторону тех, кто не может постоять за себя.

