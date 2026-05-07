Сколько серий в сериале "Где лифт"?

«Где лифт?» — детективная комедия производства СТС, вышедшая на экраны весной 2026 года.
В сериале «Где лифт?» 16 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график:
Однажды утром жители обычной девятиэтажки с удивлением обнаруживают, что их лифт бесследно исчез. Расследование этого странного происшествия берёт на себя активная старшая по подъезду — домохозяйка и мать двоих сыновей Надежда Носова. Младший сын Артём втягивается в это дело, хотя и не горит желанием помогать. Но чем дальше герои копают, тем больше неожиданных тайн соседей всплывает на свет: интриги, скрытые конфликты и загадочные обстоятельства. В конце концов все улики неожиданно ведут к главному подозреваемому — старшему сыну Надежды Денису. Теперь для женщины найти правду и раскрыть «преступление» становится делом чести.
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