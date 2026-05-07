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Сколько серий в сериале "Где лифт"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 мая 2026 Дата обновления ответа: 7 мая 2026

«Где лифт?» — детективная комедия производства СТС, вышедшая на экраны весной 2026 года.

Точное количество эпизодов

В сериале «Где лифт?» 16 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график:

  • Серия 1 — 27 апреля 2026
  • Серия 2 — 27 апреля 2026
  • Серия 3 — 27 апреля 2026
  • Серия 4 — 27 апреля 2026
  • Серия 5 — 27 апреля 2026
  • Серия 6 — 27 апреля 2026
  • Серия 7 — 28 апреля 2026
  • Серия 8 — 28 апреля 2026
  • Серия 9 — 28 апреля 2026
  • Серия 10 — 28 апреля 2026
  • Серия 11 — 28 апреля 2026
  • Серия 12 — 29 апреля 2026
  • Серия 13 — 29 апреля 2026
  • Серия 14 — 29 апреля 2026
  • Серия 15 — 29 апреля 2026
  • Серия 16 — 29 апреля 2026

О чем сериал:

Однажды утром жители обычной девятиэтажки с удивлением обнаруживают, что их лифт бесследно исчез. Расследование этого странного происшествия берёт на себя активная старшая по подъезду — домохозяйка и мать двоих сыновей Надежда Носова. Младший сын Артём втягивается в это дело, хотя и не горит желанием помогать. Но чем дальше герои копают, тем больше неожиданных тайн соседей всплывает на свет: интриги, скрытые конфликты и загадочные обстоятельства. В конце концов все улики неожиданно ведут к главному подозреваемому — старшему сыну Надежды Денису. Теперь для женщины найти правду и раскрыть «преступление» становится делом чести.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Где лифт?
Где лифт? комедия, детектив
2026, Россия
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