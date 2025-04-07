Сколько серий и сезонов в сериале «Ганнибал»?

«Ганнибал» — знаменитый американский сериал, выходивший в 2013–2015 годах. Проект насчитывает три сезона, каждый из которых включает по 13 эпизодов. Таким образом, общее количество серий — 39.
Сериал основан на цикле романов Томаса Харриса об обаятельном психопате с блестящим интеллектом Ганнибале Лектере. В «Ганнибале» акцент сделан на отношениях Лектера и талантливом криминалисте Уилле Грэме, который, сотрудничая с ФБР, выслеживает серийного убийцу. Незаурядные способности Грэма позволяют ему точно угадывать переживания других людей, включая психопатов. Грэму удается понимать мотивы преступников. Когда же его проницательности оказывается недостаточно, он обращается за помощью к доктору Лектеру, который имеет репутацию гениального психиатра.
