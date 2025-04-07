Меню
Сколько серий и сезонов в сериале «Ганнибал»?

Олег Скрынько 7 апреля 2025 Дата обновления: 7 апреля 2025
Наш ответ:

«Ганнибал» — знаменитый американский сериал, выходивший в 2013–2015 годах. Проект насчитывает три сезона, каждый из которых включает по 13 эпизодов. Таким образом, общее количество серий — 39.

Сериал основан на цикле романов Томаса Харриса об обаятельном психопате с блестящим интеллектом Ганнибале Лектере. В «Ганнибале» акцент сделан на отношениях Лектера и талантливом криминалисте Уилле Грэме, который, сотрудничая с ФБР, выслеживает серийного убийцу. Незаурядные способности Грэма позволяют ему точно угадывать переживания других людей, включая психопатов. Грэму удается понимать мотивы преступников. Когда же его проницательности оказывается недостаточно, он обращается за помощью к доктору Лектеру, который имеет репутацию гениального психиатра.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ганнибал
Ганнибал драма, криминал, ужасы
2013, США
6.0
