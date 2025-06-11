Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Гангстерленд»?

Сколько серий в сериале «Гангстерленд»?

Олег Скрынько 11 июня 2025 Дата обновления: 11 июня 2025
Наш ответ:

«Гангстерленд» — многосерийная криминальная экшен-драма, стартовавшая на стрим-сервисе Paramount+ 30 марта 2025 года. Сезон включает десять эпизодов. Заключительная серия стала доступна 1 июня.

Действие разворачивается в Лондоне. В центре сюжета — противостояние двух влиятельных семейств в лице Харриганов и Стивенсонов. Они сражаются за контроль над преступным миром, но избегают прямого столкновения. Нарушить хрупкий баланс и привести к масштабной войне может исчезновение Томми, который является сыном главаря клана Стивенсонов. Последний раз Томми был замечен в ночном клубе в компании Эдди Харригана. Разобраться в этом деле поручают решале Гарри Де Сузе, который работает на Харриганов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гангстерленд
Гангстерленд драма, криминал
2025, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше