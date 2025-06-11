Сколько серий в сериале «Гангстерленд»?

«Гангстерленд» — многосерийная криминальная экшен-драма, стартовавшая на стрим-сервисе Paramount+ 30 марта 2025 года. Сезон включает десять эпизодов. Заключительная серия стала доступна 1 июня.
Действие разворачивается в Лондоне. В центре сюжета — противостояние двух влиятельных семейств в лице Харриганов и Стивенсонов. Они сражаются за контроль над преступным миром, но избегают прямого столкновения. Нарушить хрупкий баланс и привести к масштабной войне может исчезновение Томми, который является сыном главаря клана Стивенсонов. Последний раз Томми был замечен в ночном клубе в компании Эдди Харригана. Разобраться в этом деле поручают решале Гарри Де Сузе, который работает на Харриганов.
