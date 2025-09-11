Наш ответ:

«Форсайты» — масштабная семейная сага, вышедшая на экраны в 2025 году.

Синопсис гласит:

Действие сериала разворачивается на фоне крупных исторических перемен, где в центре внимания оказываются любовь, стремление к власти и личные амбиции. Старый Джолион старается сохранить хрупкий баланс между прошлым и настоящим, его сестра Энн упорно держится за привычные устои, а честолюбивый Сомс мечтает завоевать не только влияние, но и сердце свободолюбивой Ирен.

Сколько серий в сериале «Форсайты»

В рамках первого сезона были выпущены 6 эпизодов, увидевшие свет в сентябре 2025 года.

Шоу сразу же полюбилось публике, поэтому канал продлил его на второй сезон. Дата выхода продолжения неизвестна, равно как и количество серий, которое выйдет в рамках второго сезона.

Что лежит в основе

Сериал 2025 года является переосмыслением классической драмы, выходившей на экраны в период с 2002 года по 2003 год. Оба сериала основаны на знаменитой литературной трилогии «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси. Первый сериал стал классикой телевидения, однако новая версия, судя по отзывам зрителей, ничем ей не уступает.