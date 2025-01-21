Сколько серий в сериале «Фишер»?

Наш ответ:

Сколько серий и сезонов в сериале

«Фишер» — российский детективный триллер, стартовавший в 2023 в онлайн-кинотеатре Wink и сразу же полюбившийся зрителям. В общей сложности сериал содержит два сезона, каждый из которых включает восемь эпизодов.



О чем первый сезон



Сюжет первого сезона основан на реальных событиях и повествует о маньяке по прозвищу Фишер. Он начал терроризировать элитный район Рублевки в 80-е годы. Милиция бессильна, тогда как количество трупов продолжает расти. Чтобы остановить маньяка, московский отдел вызывает из Ростова следователя Козырева, специализирующегося на маньяках.



О чем второй сезон



Во втором сезоне сотрудники милиции сражаются с новым опасным маньяком, поймать которого будет еще труднее. Возглавляет расследование, как и прежде, ростовский специалист Валерий Козырев, использующий в работе неординарные методы.