Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Фишер»?

Сколько серий в сериале «Фишер»?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

Сколько серий и сезонов в сериале

«Фишер» — российский детективный триллер, стартовавший в 2023 в онлайн-кинотеатре Wink и сразу же полюбившийся зрителям. В общей сложности сериал содержит два сезона, каждый из которых включает восемь эпизодов.

О чем первый сезон

Сюжет первого сезона основан на реальных событиях и повествует о маньяке по прозвищу Фишер. Он начал терроризировать элитный район Рублевки в 80-е годы. Милиция бессильна, тогда как количество трупов продолжает расти. Чтобы остановить маньяка, московский отдел вызывает из Ростова следователя Козырева, специализирующегося на маньяках.

О чем второй сезон

Во втором сезоне сотрудники милиции сражаются с новым опасным маньяком, поймать которого будет еще труднее. Возглавляет расследование, как и прежде, ростовский специалист Валерий Козырев, использующий в работе неординарные методы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фишер
Фишер драма, триллер, детектив, криминал
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше