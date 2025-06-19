Сколько серий в сериале «Фишер. Затмение»?

«Фишер. Затмение» — второй сезон российского детективного сериала «Фишер», который стартовал в 2023 году и снискал большую популярность. Премьера «Затмения» состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 29 мая 2025 года. Как и первый сезон, сиквел включает восемь эпизодов продолжительностью по 60 минут каждый. Заключительная серия второго сезона выйдет 17 июля.
Поймав маньяка по прозвищу Фишер, следователи Евгений Боков и Валерий Козырев берутся за новое дело. Они отправляются на юг России, где в одном городке произошло убийство, похожее на ритуальное жертвоприношение. Убийца сжег девушку, пытаясь на этом же костре сжечь другую девушку. Вместе с Боковым и Козыревым в происходящем разбирается Надежда Райкина.
