Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Фишер. Затмение»?

Сколько серий в сериале «Фишер. Затмение»?

Олег Скрынько 19 июня 2025 Дата обновления: 19 июня 2025
Наш ответ:

«Фишер. Затмение» — второй сезон российского детективного сериала «Фишер», который стартовал в 2023 году и снискал большую популярность. Премьера «Затмения» состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 29 мая 2025 года. Как и первый сезон, сиквел включает восемь эпизодов продолжительностью по 60 минут каждый. Заключительная серия второго сезона выйдет 17 июля.

Поймав маньяка по прозвищу Фишер, следователи Евгений Боков и Валерий Козырев берутся за новое дело. Они отправляются на юг России, где в одном городке произошло убийство, похожее на ритуальное жертвоприношение. Убийца сжег девушку, пытаясь на этом же костре сжечь другую девушку. Вместе с Боковым и Козыревым в происходящем разбирается Надежда Райкина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фишер
Фишер драма, триллер, детектив, криминал
2023, Россия
0.0
