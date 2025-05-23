Меню
Сколько серий в сериале "Финес и Ферб"?

Сколько серий в сериале "Финес и Ферб"?

Олег Скрынько 23 мая 2025 Дата обновления: 23 мая 2025
Наш ответ:

«Финес и Ферб» - популярный детский мультсериал, который продолжает выходить по сей день. На данный момент были выпущены 5 сезонов, включающие в себя 223 эпизода.

Напомним вам сюжет. «Финес и Ферб» — это весёлый мультсериал о двух сводных братьях, которые каждое лето придумывают невероятные изобретения и строят сумасшедшие конструкции: от американских горок до космических кораблей. Их сестра Кендес всё время пытается поймать их с поличным и рассказать маме, но каждый раз ей не везёт. Параллельно разворачивается вторая линия — домашний утконос Пэрри на самом деле секретный агент, который сражается со злодеем доктором Фуфелшмерцем. Эти две сюжетные линии неожиданно пересекаются, создавая комические и увлекательные ситуации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Финес и Ферб
Финес и Ферб комедия, детский
2007, США
0.0
