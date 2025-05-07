Сколько серий в сериале "Этернавт"?

Наш ответ:

«Этернавт» - фантастический сериал, вышедший на Netflix в 2025 году. В общей сложности шоу состоит из одного сезона, включающего в себя шесть эпизодов. На данный момент неизвестно, будет ли у сериала продолжение.



Напомним вам сюжет популярной новинки. В одну летнюю ночь в Буэнос-Айресе смертоносный снежный шторм уносит жизни тысяч людей и оставляет выживших в ловушке. Хуан Сальво и его друзья отчаянно борются за жизнь. Вскоре становится ясно: это не просто катастрофа, а первая атака инопланетной армии. Чтобы выжить, людям нужно объединиться и дать отпор. Один в поле — не воин. О том, как развернется история дальше, зрители узнают, посмотрев сериал. Сюжет способен преподнести еще немало сюрпризов и держит в напряжении до самой развязки.