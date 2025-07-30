Сколько серий в сериале "Этерна"?

Наш ответ:

«Этерна» — отечественный фантастический сериал, премьера которого состоялась в 2025 году. На данный момент в эфир вышли 6 эпизодов. Станут ли продлевать шоу на второй сезон, неизвестно.



Напоминаем сюжет. Мир стоит на грани Великого Излома — апокалипсиса, предсказанного самими богами-творцами. На континенте бушуют войны, рушатся старые союзы, правящие дома сражаются за контроль, а древняя магия вновь пробуждается. В эпицентре этих событий — молодой наследник свергнутой династии, скрывающийся в изгнании, и правящий король, готовый на всё ради удержания власти. Между ними — религиозные фанатики, таинственные пророчества, тени прошлого и новые, неожиданные союзники. Но судьбу мира определит не сила и не политика, а чувство, которому нет места в расчётах — любовь. Именно она может стать последней надеждой на спасение разрушающегося мира.