Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Этерна"?

Сколько серий в сериале "Этерна"?

Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Этерна» — отечественный фантастический сериал, премьера которого состоялась в 2025 году. На данный момент в эфир вышли 6 эпизодов. Станут ли продлевать шоу на второй сезон, неизвестно.

Напоминаем сюжет. Мир стоит на грани Великого Излома — апокалипсиса, предсказанного самими богами-творцами. На континенте бушуют войны, рушатся старые союзы, правящие дома сражаются за контроль, а древняя магия вновь пробуждается. В эпицентре этих событий — молодой наследник свергнутой династии, скрывающийся в изгнании, и правящий король, готовый на всё ради удержания власти. Между ними — религиозные фанатики, таинственные пророчества, тени прошлого и новые, неожиданные союзники. Но судьбу мира определит не сила и не политика, а чувство, которому нет места в расчётах — любовь. Именно она может стать последней надеждой на спасение разрушающегося мира.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Этерна
Этерна фэнтези, приключения
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше