Сколько серий в сериале «Если король проиграет»?

«Если король проиграет» — турецкий сериал, стартовавший 11 февраля 2025 года.

Первый сезон включает 16 эпизодов продолжительностью около 1 часа 50 минут. Второй сезон начал выходить 9 сентября 2025 года. На данный момент доступны две серии, хронометраж которых составляет 2 часа и 2 часа 15 минут соответственно. Общее количество серий во втором сезоне пока не известно.

Кенан — богатый, красивый и привыкший к вниманию мужчина, которого с детства окружала материнская любовь. На первый взгляд, у него идеальная жизнь, но за внешним благополучием скрываются раны прошлого, которые он так и не залечил. Женатый на Хандан, он не испытывает к ней настоящих чувств и вскоре увлекается официанткой по имени Фади — женщиной с трудной судьбой. Фади влюбляется в него по-настоящему и, несмотря на знание о его браке, надеется, что Кенан выберет еа. Однако сам Кенан не может определиться. Он мечется между женой, любовницей и другими увлечениями, не задумываясь о последствиях. Его нерешительность и эгоизм запускают цепь трагических событий. Это история мужчины, который потерял все из-за собственных слабостей. Лишь пройдя через боль, он начинает понимать цену чувств и путь к смирению.