Сколько серий в сериале "Джентльмены"?

Наш ответ:

«Джентльмены» - телеадаптация одноименного фильма, созданная той же командой авторов. Первый сезон вышел на Netflix и включал в себя восемь эпизодов. Шоу заранее продлили на второй сезон, так что количество серий в обозримом будущем точно увеличится.



Напомним вам сюжет сериала. Офицер вынужден срочно прервать миротворческую миссию на Ближнем Востоке — в Британии в семейном имении умирает его отец, оставляя наследство младшему сыну, обойдя старшего — гуляку и авантюриста. Затем его навещает загадочная девушка с предложением, от которого невозможно отказаться: покойный сдавал ферму под тайную плантацию марихуаны. Новый владелец решает временно заняться этим бизнесом, но «временно» быстро превращается в постоянное. А дальше — классика: торчки, боксеры, аристократы, оружие и аферы в лучших традициях криминальных историй.