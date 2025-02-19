Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Джентльмены"?

Сколько серий в сериале "Джентльмены"?

Олег Скрынько 19 февраля 2025 Дата обновления: 19 февраля 2025
Наш ответ:

«Джентльмены» - телеадаптация одноименного фильма, созданная той же командой авторов. Первый сезон вышел на Netflix и включал в себя восемь эпизодов. Шоу заранее продлили на второй сезон, так что количество серий в обозримом будущем точно увеличится.

Напомним вам сюжет сериала. Офицер вынужден срочно прервать миротворческую миссию на Ближнем Востоке — в Британии в семейном имении умирает его отец, оставляя наследство младшему сыну, обойдя старшего — гуляку и авантюриста. Затем его навещает загадочная девушка с предложением, от которого невозможно отказаться: покойный сдавал ферму под тайную плантацию марихуаны. Новый владелец решает временно заняться этим бизнесом, но «временно» быстро превращается в постоянное. А дальше — классика: торчки, боксеры, аристократы, оружие и аферы в лучших традициях криминальных историй.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены
Джентльмены криминал, драма
2024, США
0.0
