Сколько серий в сериале "Дюна: Пророчество"?

Наш ответ:

«Дюна: Пророчество» - приквел дилогии Дени Вильнева, вышедший на стриминге HBO Max под конец 2024 года. Первый сезон сериала состоял всего из шести эпизодов. Однако продюсеры заведомо продлили шоу на второй сезон, дата выхода которого пока что неизвестна. Таким образом, в сериале на данный момент ровно шесть серий.



По сюжету орден «Бене Гессерит» — загадочное женское сообщество, возникшее в эпоху после Великого джихада. Его участницы достигают выдающихся способностей благодаря строгой дисциплине и постоянным тренировкам тела и разума. Эти навыки они используют для управления ключевыми процессами в развитии человечества. Орден, действующий из тени, проводит селекционно-генетическую программу с целью создания Квисатца Хадераха — уникального суперментата, обладающего пророческими способностями. Для достижения своей цели «Бене Гессерит» стремится контролировать как можно больше сфер жизни обитаемой Вселенной и активно вмешиваться в важные события, чтобы направлять их в нужное русло.

