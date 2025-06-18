Сколько серий в сериале «Двухместный номер»?

Наш ответ:

«Двухместный номер» — турецкий сериал, в котором сочетаются мелодрама и комедия. Премьера состоялась 22 мая 2025 года. Проект является адаптацией южнокорейского шоу «Король земли» (2023). В России «Двухместный номер» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Согласно имеющейся в интернете информации, сезон будет состоять из семи эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 130 минут.



В центре сюжета — девушка Нилюфер, всегда стремившаяся работать в отеле, с которым у нее связаны приятные воспоминания, связанные с родителями. Постепенно мечта героини сбывается, но ситуация меняется, когда появляется новый гендиректор Каан. Этот неприветливый мужчина вернулся в страну, чтобы побороться с сестрой за наследство.