Сколько серий в сериале «Двухместный номер»?

Олег Скрынько 18 июня 2025 Дата обновления: 18 июня 2025
Наш ответ:

«Двухместный номер» — турецкий сериал, в котором сочетаются мелодрама и комедия. Премьера состоялась 22 мая 2025 года. Проект является адаптацией южнокорейского шоу «Король земли» (2023). В России «Двухместный номер» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Согласно имеющейся в интернете информации, сезон будет состоять из семи эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 130 минут.

В центре сюжета — девушка Нилюфер, всегда стремившаяся работать в отеле, с которым у нее связаны приятные воспоминания, связанные с родителями. Постепенно мечта героини сбывается, но ситуация меняется, когда появляется новый гендиректор Каан. Этот неприветливый мужчина вернулся в страну, чтобы побороться с сестрой за наследство.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Двухместный номер
Двухместный номер комедия, мелодрама
2025, Турция
9.0
Король земли
Король земли комедия, мелодрама
2023, Южная Корея
0.0
